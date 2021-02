Duterte walang sinisi sa naantalang vaccine

WALANG mga opisyal na sinisisi si Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi pagdating sa takdang panahon ng COVID vaccines sa bansa.

Sa harap na rin ito na hindi nasunod ang plano para sa roll-out ng mga bakuna ngayong huling linggo ng Pebrero.

Sinabi ni Secretary to the Cabinet Karlo Nograles na ginawa na ng gobyerno ang lahat ng mga hakbang at sinunod ang lahat ng mga requirement sa pagbili ng mga bakuna at wala aniya sa gobyerno ang problema.

“Si Pangulo understands na we are at the receiving end of these vaccines. As much as we want to and as practicable as possible, ginagawa naman po natin ang lahat ng kinakailangan natin based on the requirements being asked of us,” ani Nograles.

Nasa kamay aniya ng mga vaccine manufacturer ang bola kung kailangan nila ipapadala ang mga bakuna batay sa kanilang ipinangako sa gobyerno, partikular kay vaccine czar Secretary Carlito Galvez. (Aileen Taliping)