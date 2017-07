Duterte: WALANG PEACE TALK!

Pinagbawalan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang government panel na isulong ang pormal na negosasyon sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) hangga’t hindi lumulubay ang mga rebeldeng New People’s Army (NPA) sa pag-atake sa tropa ng gobyerno sa Mindanao.

Ito ang habilin ni Pangulong Duterte nitong Martes ng gabi sa pulong sa pagitan ng mga miyembro ng government panel para talakayin ang posibleng paglagda sa bilateral ceasefire agreement sa mga rebeldeng komunista.

Ang government panel sa pamumuno ni chief negotiator Secretary Silvestre Bello III ay magsasagawa ng backchannel talks sa NDFP upang pag-usapan ang muling pagbubukas ng formal negotiations ng dalawang grupo.

Pero ayon kay Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) Secretary Jesus Dureza, ang pagpapatuloy ng formal talks ay nakadepende sa commitment ng rebeldeng grupo na sumunod sa mga panuntunan para sa posibleng ceasefire deal sa gobyerno.

Kabilang dito ang suspensyon sa operasyon laban sa militar at pulis, pagtigil sa extortion activities at iba pa.