Duterte walang paki sa survey, tuloy ang trabaho

Walang pakialam si Pangulong Rodrigo Duterte ano man ang maging resulta ng survey patungkol sa kanyang performance sa pagpapatakbo ng gobyerno.

Inihayag ito ng Pa­ngulo sa ambush interview sa kanya sa Clark, Pampanga kahapon.

“Bumaba? I do not care, make it to 15. Wala na ako diyan, it does not interest me at all. Basta ako, coast along na lang ako, just travelling along… and with a new suggestion since I am not popular anymore, Congress might decide to get a popular one. You want a popular one? Fine, good,” pahayag ng Pangulo.

Batay sa Second Quarter 2018 survey na ginawa ng Social Weather­ Stations (SWS) noong Hunyo 27-30, bumaba ng 11 points ang net satisfaction rating ng Pangulo.

Lumalabas sa survey na 65 porsiyento ng mga Filipino ang satisfied sa kanyang performance habang 20 porsiyento ang hindi nasisiyahan at 15 ang undecided.

Ang net satisfaction rating ng Pangulo ay 45 porsiyento na mababa ng 11 porsiyento mula sa kanyang 56 percent net satisfaction rating noong Marso 2018.