Duterte walang nagawa sa pag-unlad ng bansa – Bishop

Walang nagawa si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kapakanan ng mamamayang Filipino lalo na sa pag-unlad ng bansa sa loob ng isang taon – ayon kay Novaliches Bishop Emeritus Teodoro Bacani.

Ayon sa Obispo, hindi natupad ni Pangulong Duterte ang pangako nitong paunlarin ang buhay ng maraming maralitang Filipino.

Sa halip na kaunlaran, ayon kay Bacani, kaliwa’t kanan ang paglabag sa karapatang pantao at pagpaslang sa mga mahihirap.

Sinabi pa ni Bacani na kabaligtaran ang mga naging pahayag ng Pangulo kung ibabatay ito sa mga nagawa ng administrasyon sa loob ng unang taon ng Duterte administration.

“Sa totoo lang ay hindi ako masyadong impress sa 1st year lalo sa mga violation o human rights na nangyayari, sinasabi natin una sa lahat tao bago pa pera, una sa lahat tao pagkatapos kaliwat kanan ang violation of human rights kaya yun ang gusto kong iharap sa Presidente, talaga bang tao ang una sa kanya? At umuunlad ba ang pagkatao ng mga Filipino sa ilalim ng kanyang pamamahala? Yun ang palagay kong napakahalagang criteria ng pag-unlad ng bansa…” ani Bishop Bacani sa panayam sa Radio Veritas.

Pinuna rin ng Obispo ang kabiguan ni Pangulong Duterte sa pangakong susugpuin problema ng illegal na droga at kriminalidad sa loob ng anim na buwan.

Base sa mga statistic ng pamahalaan, lalong dumami ang mga drug addicts at lalong tumaas ang kaso ng mga pagpatay tulad ng mahigit sa tatlong libong extra-judicial killings sa kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at ang palpak na peace and order.

Humingi ng paumanhin ang Obispo kung lagpak ang grado sa unang taon ng administrasyong Duterte kung ibabatay sa mga pamantayan ng Simbahan para sa isang mapayapa at maayos na lipunan.

Nalaman sa statistics ng Philippine National Police na mula Enero 1, 2016 hanggang Enero 21, 2017, umabot na sa 7,025 ang drug-related killings kung saan 34-katao ang napapatay sa isang araw.