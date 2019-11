Duterte wala pa gihapon makapilinig PNP chief

Wala pa gihapon nakapili si Presidente Rodrigo Duterte sa sunod hepe sa Philippine National Police (PNP) bisan kun miretiro na si kanhi PNP Chief Oscar Albayalde.

Matud sa Pangulo nga aduna na siyay listahan aron pilian apan gitun-an pa niya kung kinsa ang itudlo nga mangulo sa PNP.

Lakip sa mga nalakip sa Presidente silang Police Deputy Directors General Camilo Cascolan ug Guillermo Eleazar.

Matud niya mga maayo ang anaa sa shortlist ug silang tanan mga maayo sa akademya apan kinahanglan niyang hunahunaon pag-ayo kung kinsa gayud ang ibutang sa nabakanting puwesto ni Albayalde.

“Well, there are the rankings. I was given a list. I think there’s Cascolan, Eleazar and another one. They’re all good. They’re soldiers. They came from the Academy. I have no doubt about their integrity, but I am taking my time appointing one,” matud ni Duterte.

Nalakip usab sa Presidente si Manila Police District Director Brigadier General Vicente Danao tungod kay maayo kini apan iinit angbulo niini.

“Itong si — itong mainit na ulo, MPD, si Danao. Mainit ang ulo ng taong ‘yan, bata. Pero he’s good. Worker talaga ‘yan. Pareho ‘yan sila ni Bato. They can solve a kidnapping overnight,” dugang pa ng Presidente.