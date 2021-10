Duterte very good pa rin kahit bumaba satisfaction rating – Palasyo

Nagpasalamat ang Malacañang sa publiko dahil napanatili ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang “very good” satisfaction rating ngayong third quarter ng taon kahit bahagyang bumaba ang puntos nito.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang +52 third quarter survey ng Social Weather Stations (SWS) ay patunay na nananatili ang suporta ng publiko kay Pangulong Duterte sa kabila ng mga hamong dinaranas ngayon ng bansa dahil sa COVID-19.

“This is a clear validation that public confidence remains high on the ability and competence of the chief executive to lead the nation amid the current health crisis brought about by the COVID-19 pandemic,” ani Roque.

Batay sa latest survey ng SWS, nakakuha ng 52% satisfaction rating ang pangulo sa survey na ginawa nitong Setyembre, mas mababa sa 62% noong June subalit nananatiling nasa “very good” classification.

Sinabi ni Roque na patuloy na magtatrabaho ang pangulo at ng kanyang gabinete para mapaganda ang buhay ng mga Pilipino kahit pa matapos ang kanyang termino sa 2022.

Nakatutok aniya ngayon ang Duterte administration sa pagbangon ng bansa matapos malugmok ang ekonomiya dahil sa epekto ng COVID-19.

Ang SWS survey ay ginawa noong September 12-16, 2021 kungsaan lumitaw na hindi nabawasan ang marka ng pangulo sa Mindanao Region. (Aileen Taliping)