Duterte: Vaccine choosy anti-rabies iturok

Pinagsabihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ayaw pang magpabakuna na huwag mamili ng brand ng COVID vaccine para sila mabakunahan.

Sa kanyang ‘Talk to the People’, sinabi ng pangulo na kung ayaw ng ibang tao ang ibinibigay ng gobyerno na brand ng COVID vaccine ay anti-rabies na lang ang ibibigay nito sa mga ito.

Marami aniyang supply ang gobyerno na anti-rabies kaya ito na lamang ang ipadala niya sa mga naghihintay pa ng Western brand na COVID vaccine.

“Ayaw ninyo ng bakuna, anti-rabies marami akong stock diyan ngayon. ‘Pag may rabies epidemic doon sa lugar ninyo, eh ‘di ‘yon na lang ang ipadala ko. Ayaw ninyo ng bakuna ng ano eh,” anang pangulo.

Sinabi pa ng pangulo na siya mismo ay gumamit ng China brand at wala namang naging epekto na ibig sabihin ay mabisa itong panlaban sa mabagsik na virus.

“Alam mo kung ang bakuna hindi effective, do you know that if these vaccines that we have been giving to the population are not really effective and right, marami ng patay ngayon,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)