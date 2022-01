Duterte umangal sa kalikot ilong

Nagrereklamo na si Pangulong Rodrigo Duterte sa halos araw-araw na pangangalikot sa kanyang ilong at lalamunan para sa kanyang COVID test, lalo na kung mayroon itong mga lakad at aktibidad.

Sinabi ng pangulo na simula mag-umpisa ang COVID pandemic ay puro dusa na ang dinaranas nito dahil sa panay-panay na COVID test sa kanya.

“Galing ako sa Davao hanggang ngayon, ang order ng doktor, kami diyan araw-araw T****i**. It’s not really that hard. You do not have to suffer. Pero araw-araw na — iyong sa bunganga “ah” .. Ang problema ‘yong ilong kasi ikot-ikotin pa,” anang pangulo.

Pabirong sinabi ng pangulo na “multo” ang mga nangangasiwa ng swab test nito dahil nakasuot ang mga ito ng puti. (Aileen Taliping)