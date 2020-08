Duterte tuturukan kung aprub PSG! ‘wag atat sa Russia bakuna – DOH

INAWAT ni Health Secretary Francisco Duque III ang pagbubunyi ng publiko kasunod ng pagkakatuklas ng bakuna kontra COVID ng bansang Russia.

Ayon kay Duque wala pang go signal ang DOH para sa pagturok ng Russian vaccine o ang Sputnik laban sa COVID-19.

“Depende pa ‘yan. We have to learn more about it,” ani Duque kasunod ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na tinanggap nito ang alok ni Russian President Vladimir Putin na bigyan ng bakuna kontra COVID ang Pilipinas at nagprisinta pa itong unang paturok sakaling isalilalim ito sa clinical trial.

Ang Sputnik V vaccine ay dinebelop ng Gamaleya research institute sa pakikipagtulungan ng Russia defense ministry.

Pero ayon kay Duque wala pang dokumento ang Pilipinas hinggil dito, kailangan pa ng dagdag aniyang impormasyon.

Maging ang Food and Drug Administration (FDA) ay nagsabing susuriin muna ang bakuna bago ito payagang magamit ng publiko.

Sinabi naman ni Presidential Spokesman Harry Roque na bagamat bukas ang Pangulo na pangunahan ang pagpapabakuna, ibang usapan aniya kung papayagan siyang magpaturok ng pamunuan ng Presidential Security Group (PSG).

“As to whether or not PSG will actually allow him is a different thing because already we know that even in the last SONA, after his address, he wanted to shake hands with the members of Congress and PSG did not allow him,” ani Roque.

“That’s hus way of telling the people that, ” I want us to have a vaccine and I have to be a guinea pig for it, I don’t mind.” And because that’s the attitude of the President, he’s old, he’s at the end of his term he can sacrifice his life for the Filipino people,” wika ni Roque. (Juliet de Loza-Cudia/Aileen Taliping)