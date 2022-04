Duterte tuloy giyera sa droga kahit hindi na pangulo

Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagkamali siya nang ipangako sa kanyang kampanya noong 2016 na matatapos ang problema sa ilegal na droga sa loob ng anim na buwan.

Sa kanyang talumpati sa inagurasyon ng Cebu-Cordova Link Expressway Project sa Cordova, Cebu, sinabi ng pangulo na hindi niya inakalang mas matindi pala sa kanyang inaasahan ang problema sa ilegal na droga sa bansa.

Sa Metro Manila pa lamang aniya ay anim na mga heneral ng Philippine National Police (PNP) ang sangkot sa illegal drug trade.

“Sinabi ko I can clean it in six months. Then after that I realized na nagkamali talaga ako. Maybe it’s hubris, it was campaign time, payabangan naman ‘yang kampanya. Eh pagdating ko sa Manila, iyong binuksan na ‘yong records, paano ako maka… six generals of the PNP were playing with drugs,” anang pangulo.

Sinabi ng presidente na kahit hindi na siya nakaupo sa mga darating na araw subalit marami pa rin ang nabibiktima dahil sa ilegal na droga ay gagawa ito ng paraan para labanan ang mga ito.

“Hindi na ako presidente in a few days. But if you continue to f*** the Filipino, I might find a way really to just… walang — no quarters given, no quarters asked,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)