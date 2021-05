Duterte tukuran, huwag bakbakan sa WPS – Lacson

Hinikayat ni Senador Panfilo Lacson ang mga opisyal ng pamahalaan kabilang ang mga kritiko ng administrasyong Duterte na magkaisa sa isyu ng West Philippine Sea (WPS) sa halip na silipin ang kahinaan ng gobyerno na maaaring gamitin ng China laban sa Pilipinas.

Iginiit din ng senador na hindi dapat kaladkarin ng mga kritiko ng administrasyong Duterte ang donasyong COVID-19 vaccines ng China sa bansa sa isyu ng pag-aangkin sa teritoryo ng WPS.

Ani Lacson, imbes na maayos ang gusot sa inaangking karagatan ay magsilbi pa itong panggatong para tuluyang maganap ang iniiwasang dibisyon at pagsiklab ng gusot sa pagitan ng Pilipinas at Tsina.

“Ang irony nito at nakakalungkot, sa halip na magtulong-tulong tayong mga Pilipino, especially mga leaders, tayo pa nag-aaway-away sa usaping West Philippine Sea. Dapat iisa ang position natin. ‘Yan ang nagpapakita ng weakness natin sa China,” diin ni Lacson.

Ani Lacson, dapat magkaisa ang lahat ng Pilipino para ipaglaban ang kalayaan at teritoryo ng bansa sa sinumang bansa na nagnanais na umangkin dito.

“Vaccines have nothing to do with this issue,” giit ni Lacson.

Dagdag ng senador, walang katapusang pagtatalo at away ang mangyayari sa hanay ng mga Pilipino kung patuloy na ikakabit ang isyu ng donasyong bakuna at pag-angkin ng China sa WPS.

“Dapat walang kinalaman ang dalawa. Tiyak na may pupuri sa ginawang donasyong bakuna ng China habang may sisita rin sa pananakop ng mga Chinese sa ating teritoryo,” ani Lacson.

Samantala, naniniwala si Lacson na dapat panatilihin ng Pilipinas ang maganda nitong relasyon sa mga kakamping bansa tulad ng Amerika, Japan, Australia at Europe para mapanatili ang balanseng kapangyarihan sa rehiyon.

“The US has indicated it is bound by our Mutual Defense Treaty but it is the Philippines that must make the initiative. The US cannot be more aggressive than we are in the disputed area,” diin ni Lacson. (Mia Billones)