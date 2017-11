Duterte, Trump swak

Nagkahulihan umano ng kiliti sina Pangulong Rodrigo Duterte at United States President Donald Trump kahit maiksing panahon pa lamang silang nagkakila.

Ito ang paglalarawan kahapon ni Presidential Spokesman Harry Roque sa dalawang lider matapos ang gala dinner noong Linggo ng gabi na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay City.

Ayon kay Roque, ­patok ang samahan nina Pangulong Duterte at President Trump dahil bukod sa parehong masayahin ay ayaw din nila kay dating US President Barack Obama.

“Mukhang patok naman ang kanilang…patok na patok ang kanilang samahan ngayon, dahil mukha silang parehong masayahin, mukha silang laid back at pareho silang hindi gusto si Obama. Iyon ang isang basehan na kanilang…pareho silang ayaw itong Obama. Mukha namang… matalik… naging matalik na magkaibigan itong dalawang Presidente sa kaunting panahon na sila ay nagkakilala,” pahayag ni Roque.

Dalawang beses pa lamang nagkita sina Duterte at Trump. Una, sa Vietnam nang kapwa dumalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders’ Summit at pangalawa nga­yong 31st Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summit.

Samantala, todo-papuri si Trump sa maayos na paghahanda at pagdaraos ng ASEAN Summit at ipinahayag pa nito na mayroon silang “great relationship” ni Pangulong Duterte.

“We’ve had a great relationship. This has been very successful,” pahayag ni Trump bago nagsimula ang bilateral meeting nila ni Pangulong Duterte.

Bumilib din si Trump sa talento at galing ng mga Filipino na nag-perform sa gala dinner noong Linggo ng gabi at nag-enjoy aniya silang lahat kasama ang ibang state leaders.

Tinawag ni Trump na “fantastic” ang gala ­dinner dahil sa magagandang musika at sayaw na ipinamalas sa mga bisita.

“I really enjoyed ­being here. The weather is always good. Today it’s pretty good. But one thing about the Philippines it gets good no ­matter what. But we very much ­appreciate the great treatment you have given us,” pahayag ni Trump.

“So I just….I think on behalf of everybody, I want to thank you and I want to thank the Philippines. Thank you very much,” dagdag ng US President.

Marami ang pagkakapareho nina Duterte at Trump.





Itinuturing sila na “populist presidents”. Kapwa marami ang tagasuporta sa kabila ng mga pagbatikos ng mga kritiko sa kanilang mga polisiya at istratehiya.

Palaban sina Duterte at Trump sa media at pareho ring binatikos sa mga negatibong komento tungkol sa kababaihan. Diretsahan ding magsalita na walang sinasanto kahit sino ang masagasaan o masaktan.

Halos magkasing-edad din sila. 71 si Trump at 72 si Pangulong Duterte kaya marahil nagkakasundo.