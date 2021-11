Duterte tinukuran walang bakuna, tablado sa trabaho

Ligal umano sa mga employer na huwag tanggapin sa trabaho ang isang aplikanteng hindi bakunado, ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte.

“I think it’s legal for employers not to accept people who are not vaccinated. Tama sila, I agree with them. And as a lawyer, sabihin ko mukhang tama ang ginawa ninyo. You are just protecting business and other people, so what could de the legal argument against it?” sabi ng pangulo.

Hindi rin umano maintindihan ng pangulo ang lohika ng ilang sekta ng relihiyon na bawal sa kanilang miyembro ang magpabakuna para sa kanilang proteksiyon, na nagiging dahilan para mapagkaitan ng mga oportunidad.

Malas lamang umano ng mga employer na mayroong mga manggawang ayaw magpabakuna dahil hindi puwedeng paalisin ang mga ito alinsunod sa umiiral na batas sa paggawa.

“Sabi ng mga lawyer, strongly saying that hindi puwede paalisin kung ayaw magpabakuna. That would be a violation of the law, and I think I agree with it,” aniya pa. (Aileen Taliping)