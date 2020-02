Duterte tinanggap sorry ng ABS-CBN

TINANGGAP ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paghingi ng dispensa ni ABS-CBN president at chief executive officer na si Carlo L. Katigbak kaugnay sa naging atraso sa kanya matapos hindi ipalabas ang kanyang campaign ads noong 2016 presidential elections.

Sa ambush interview sa Malacañang, sinabi ng Pangulo na tinatanggap nito ang apology ni Katigbak pero hindi nangangahulugang makikialam ito para sa franchise renewal ng TV network.

Sinabi ng Pangulo na nasa Kongreso na kung bibigyan o ­hindi ng bagong prangkisa ang ABS-CBN.

“Yes, nandiyan ‘yan eh. I accept the apology of course,” anang Pangulo.

Pero kahit pinatawad na ng Presidente ang nabanggit na kompanya, sinabi nitong wala siyang magagawa sa quo warranto petition na isinampa ni Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema para bawiin ang prangkisa ng ABS-CBN.

“Ang problema kasi nitong sa SolGen, once you made an ­official statement that there is a violation of law, then stop na ako. Hindi na ako makagalaw. I cannot tell him to stop,” dagdag ng Pangulo.

Hindi naman aniya nito maaaring pagsabihan si Calida na itigil ang ginagawa dahil hindi nito kailangang humingi ng clearance sa kanya, hindi katulad ng kalihim ng Department of Justice.

“Iba ang opisina ng SolGen kaysa sa secretary of Justice. Ang SolGen he studies and he goes to the public and say there is a violation here. Hindi ko mapigil eh,” wika ng Pangulo.

Wala namang balak ang Pangulong Duterte na tanggapin pa ang dalawang milyong pisong ibinayad nito sa kanyang campaign ads at sa halip ay sinabi nitong ibigay na lamang ito ng ABS-CBN sa charitable institution na gusto nito.

“Ibigay na lang nila sa any charitable instituion of their choice,” dagdag pa ng Presidente. (Aileen Taliping)