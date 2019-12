Duterte tinabla si Trump sa state visit

OPISYAL nang tinanggihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang imbitas­yon sa kanya ni United States President Do­nald Trump para bumisita sa Amerika.

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na noon pa man ay wala tala­gang kaba­lak-balak ang Pangulo na umapak sa Amerika kahit pa inimbitahan siya ni Trump.

Makailang beses na aniyang sinabi ng Pa­ngulo sa kanyang mga talumpati na ayaw nitong bumiyahe sa Amerika dahil ayaw ang malamig na klima.

“He said he never inten­ded to visit the US naman, ever since. Repeatedly—many times, every time na kausap ko iyon naman ang sinasabi niya. From the very beginning ‘di ba, during the campaign sinabi niya na rin iyon,” ani Panelo.

Naalala aniya nito na sinabi ng Pangulo na sasagutin niya ang imbitasyon ni Trump na tumatanggi siya sa alok na bumisita ito sa Amerika.

“If I remember correctly, he said he would respond to the letter invitation and decline it. Will decline,” dagdag pa ni Panelo. (Aileen Tali­ping)