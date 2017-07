DUTERTE SUSUWAYIN SA TAX REFORM

Hindi lamang minority bloc ng Senado ang buo ang posisyon na susuwayin ang paki­usap ni Pangulong Rodrido Duterte na ipasa ang itinutulak nitong tax reform bill kundi maging ang panig ng mayorya.

Si Senate Minority Leader Franklin Drilon ay hindi kumbinsidong dapat na ipasa ng buo ng Senado ang tax reform bill na itinutulak ng pamahalaan, sa halip iginiit nitong busisiin nila ito ng mabuti dahil na rin sa magiging epekto nito partikular sa presyo ng mga bilihin.

Tinukoy ni ­Drilon ang pagbubuwis sa produktong petrolyo na tiyak magdudulot ng inflationary effect o pagtaas ng presyo ng bilihin.

“We will examine it closely with particular reference to the excise tax on fuel, because this has the greatest inflationary effect,” ayon kay Drilon.

Sa panig din ni Sen. Risa Hontiveros, sinabi nitong mahirap naman sa mga mambabatas na sundin na lamang kung ano ang hiling ng Pangulo.

“Mahirap para sa mam­babatas na tanggapin ang hiling ng Pre­sidente. Separate at co-equal branch of government kami, pantay lamang ang legislature pati judiciary sa executive. Pagdating sa paggawa ng batas, magpanukala ang executive, aaralin namin at magdesisyon ayon sa nakikita namin na mas nakakabuti para sa mamamayan,” ayon kay Hontiveros.

Tiniyak naman ni Sen. Bam Aquino na mahaba-habang debate ang mangyayari sa Senado sa tax reform bill.

Maging si Sen. ­Sonny Angara, chairman ng Senate committee on ways and means, aminado na alanganing masusunod at mapagtibay ang itinutulak na tax reform bill ng Pa­ngulo at tinukoy ang pagbubuwis sa produktong petrolyo na isa sa mahirap makalusot dahil na rin sa malawak na epekto nito.

“Dun sa diesel at sa gasolina. Kasi medyo malawak ang epekto nun, e. Specially sa presyo ng mga bilihin kasi apektado ang transportasyon, apek­tado ang services, so pala­gay ko yun ang magiging medyo pagdedebatehan,” ayon kay Angara.

Sa pagbanggit naman sa kanya ni Pa­ngulong Duterte sa State of the Nation Address (SONA) nito na may halong banta, ami­nado si Angara na nagulat din siya pero hindi na naman niya ito pinipersonal dahil kailangan din umanong sakyan ang mga lengguwahe ng Presidente.





Pero, kahit ­pabiro lang itong ginawa ng Pangulo inamin ng senador ang pressure sa kanya bilang chairman ng Se­nate committee on ways and means na naatasang humawak sa pagpapatibay ng tax reform bill.

“Alam mo, kaila­ngan mo ring sakyan si Presidente, e. ‘Yun ang lengguwahe niya,” ayon pa kay Angara na naniniwalang nais lamang ng Pangulo na bilisan at gawing prayoridad ng Kongreso ang tax reform package ng administrasyon.

Tiniyak pa ng senador na maaaring mailabas na sa Setyembre ng kanyang komite ang report ukol sa panukala para tuluyan na itong maisalang sa plenaryo.