Duterte suportado balik-Kongreso ni Martinez

Lalong lumakas at naging matatag ang re-election bid ni Deputy Speaker at Valenzuela City Rep. Eric Martinez matapos na mismong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nag-endorso at nagpahayag ng pagsuporta sa kandidatura ng kongresista sa May 9 elections.

Sa isang simpleng seremonya, buong kagitingan itinaas ng Punong Ehekutibo ang kamay ni Martinez, na simbolo ng pagbibigay-basbas at pagsuporta sa adhikain ng huli na masungkit ang ikatlo at huling termino nito bilang kongresista ng Valenzuela City 2nd District.

Si Deputy Speaker Martinez ay isang high-ranking leader ng administration PDP-Laban party, na orihinal at nag-iisa na lamang na incumbent public official mula sa Metro Manila na siyang nagsulong at aktibong nangampanya para sa noo’y Davao City Mayor Rodrigo Roa Duterte, nang tumakbo ang huli sa 2016 Presidential polls.

Bilang tugon sa nakuhang endorsement mula kay Pangulong Duterte, sinabi ni Martinez na taglay ang kahanga-hangang 60 percent plus approval rating, kahit pa nasa dalawang buwan na lamang sa kanyang nalalabing termino, ang pagbabasbas na ito ay malaking bagay para sa kandidatura ng sinuman.

“It’s the President Duterte himself who is announcing to the people that he is endorsing my candidacy. It means a lot, what more can I ask for.” Dagdag ni Martinez added, na nagpahayag din ng kanyang lubos na pasasalamat at karangalan sa patuloy na pagsuporta ng chief executive sa kanyang political career.