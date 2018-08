Duterte suko sa pagod, gastos sa biyaheng Israel, Jordan

May agam-agam si Pa­ngulong Rodrigo Duterte na tumuloy sa kanyang nakatakdang biyahe sa Israel at Jordan sa susunod na buwan.

Ayon sa Pangulo, magastos ang bumiyahe sa labas ng bansa at hindi biro ang magagamit na pondo para sa kanyang delegasyon.

Bukod dito, napapagod aniya siya sa mahabang biyahe kaya karamihan sa mga na­ging biyahe nito ay sa Asya lamang.

“It’s expensive to be flying around. I’m ha­ving my second thoughts about going to Jordan and Israel because of the expense,” anang Pangulo.

Bukod sa gastos, may isyu rin sa seguridad ang Pangulo kung bibiyahe via commercial flight.

“The last time I went commercial but they said that if we go commercial in that area there, it’s no good. You get hijacked, you get hit by a guided missile, and your purpose was just to visit Netanyahu and pray to God. That’s why,” dagdag pa ng Pangulo.

Nauna rito inianunsiyo ng Malacañang ang biyahe ng Presidente sa Israel mula September 2 hanggang September 5.