Duterte: Solusyon sa Cebu traffic gayahin sa Metro Manila

Pinuna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal ng Cebu para gawan ng paraan ang problema sa trapiko sa lalawigan.

Sa kanyang pagdalo sa Sinulog Festival 2020 sa Cebu City, napuna nito ang matinding traffic sa ­lungsod na aniya ay wala nang remedyo para sa ­expansion.

Iminungkahi ng ­Pangulo na gayahin ang ginawa sa Metro ­Manila na maglagay ng ­skyway o kaya ay train ­system para makaluwag sa mga siksikang mga lansangan.

“Cebu is now a progressive city. The only ­problem here is your transportation. ­Mobility is difficult ­because of how old the city is. And we can’t expand or build larger buildings. So find a way to fix that. You should follow Manila,” anang Pangulo.

Sinabi ng ­Presidente na walang remedyo sa ­matinding problema sa traffic sa Cebu ­kundi magtayo ng elevated highways dahil wala ng espasyo sa baba.

“You need to follow Manila. We have more advanced technology now, it’s faster. Elevated highways are your nee roads, you dont have enough space here below,” dagdag ng ­Pangulo. (Aillen Taliping)