Duterte sinisi holiday sa COVID sirit

ISINISI ni Pangulong Rodrigo Duterte sa maramihang paglabas ng mga tao noong Disyembre ang big­lang pagsirit ng mataas na kaso ng COVID-19 sa bansa partikular na sa Metro Manila.

Sa kanyang ‘Talk to the People’, sinabi ng Pangulo na halos lumabas lahat ang mga tao noong Pasko at Bagong Taon at nakalimutang sundin ang basic health protocols lalo na ang social distancing.

Marami aniya ang nakipagsiksikan sa Divisoria at iba pang matataong lugar para sa mag-shopping habang ang iba ay nagsaya sa mga party at kasayahan sa kabila ng mga paalala ng mga eksperto at gobyerno.

“Wala akong ibang maibigay na sensible theory. It was because of ‘yung everybody was out and people were crowding everywhere sa Divisoria so walang social distancing,” anang Pangulo.

Kahit aniya naka-face mask ang mga tao pero dikit-dikit naman ang mga ito kaya malaking dahilan ang body contact sa hawaan.

Hindi maubos-maisip ni Pangulong Duterte kung bakit sobra ang pagtaas ng mga kaso sa loob lamang ng dalawang araw pero naisip nito ang incubation period bago makita ang epekto ng kontaminasyon na kung babalikan ay eksakto sa selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon.

“I’m just wondering why I said there is almost exponential rise in a matter of two days. Why the sudden rise, sharp, in a matter of two days? So ako, sabi ko nga ultimately I’m the one to be blamed. Siguro yung New Year, New Year’s Eve, Pasko,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)