Duterte sa taumbayan: Hindi ko kayo pababayaan

Makakaasa ng sapat na supply ng pagkain, tubig at tulong pinansiyal mula sa gobyerno ang mga mamamayan na matinding naapektuhan sa ipinatutupad na enhanced community quarantine para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus disease 2019 sa bansa.

Inihayag ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagsasalita sa sambayanan sa harap ng patuloy na pagsisikap ng gobyerno na malabanan ang bagsik at peligrong hatid ng coronavirus outbreak.

Sinabi ng Pangulo na patuloy na kumikilos ang gobyerno para matiyak ang kaligtasan ng bawat isa mula sa banta ng COVID-19.

“Supplies of food, water and other essentials will be provided to you throughout this ordeal. Financial assistance will also be extended especially to those in the margins and the vulnerable groups,” anang Pangulo.

Tinitiyak ng Presidente na halos lahat ay makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno at hindi aniya sila pababayaan.

“Halos lahat ho makakatanggap. Gagawin namin ang lahat. Hindi namin kayo pababayaan, ” dagdag ng Pangulo.

Batay sa ibinigay na special powers ng Kongreso kay Pangulong Duterte, ginagarantiyahan ang paggamit ng P275 billion, dalawang bilyong piso dito ay para sa financial at food assistance ng mga informal workers na nawalan ng trabaho, habang ang natirang P75 billion ay para aa health workers at pambili ng mga medical equipments na panlaban sa COVId-19.( Aileen Taliping)