Duterte sa tamad na kawani: ‘You resign or I resign!’

Suportado ng Malacañang ang pagpuna ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga bulok na istilo ng mga kawani at opisyal ng gobyerno.

Ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, batid ng mga Filipino na ang Pangulo ay isang ‘action man’.

Kilala aniya ang Pangulo na matapang at decisive na leader.

Sa talumpati ni Pangulong Duterte nitong Biyernes, pinasaringan nito ang mga tatamad-tamad na empleyado ng gobyerno.

Kahit ang mga taga-Malacañang ay hindi nakaligtas sa banat ng Pangulo.

“Ang mga tao doon, pinapabalik-balik, I keep on hearing and even in Malacañan, mabuti’t nakikinig ‘yung…mga l**** kayo. Talagang asar ako sa inyo,” ani Duterte.

Muling nanawagan sa publiko si Pangulong Duterte na isumbong Hotline 8888 ang mga tamad na opisyal ng gobyerno.

Nagpahayag din si Pangulong Duterte ng planong pakikipag-usap sa mga tamad na empleyado sa Malacañang.

“You there, you resign or get out from your authority if you cannot get out of government service or I resign,” giit ng Pangulo.

“But you have to kneel down before the public, and you have to promise the people that we are serving that you have to improve your service,” dagdag ng Pangulo.