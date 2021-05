Duterte sa PNP: Mga barangay captain na pabaya ikulong!

Ipakukulong ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga barangay captain na mapapatunayang nagpabaya sa mga super spreader event sa kanilang nasasakupan.

Sa kanyang regular ‘Talk to the People’, inatasan ng Pangulo ang Philippine National Police (PNP) na arestuhin ang mga pabayang barangay captain at imbestigahan dahil sa kabiguang mapigilan ang mga aktibidad sa kanilang lugar.

“Ang unang ipakukulong ko yong barangay captain having committed a crime of dereliction of duty under the Revised Penal Code. If you are really worth your status there, kung ayaw ninyo, umalis kayo,” anang Pangulo.

Hindi aniya nakakatulong sa gobyerno ang mga pabayang opisyal ng barangay dahil hindi ipinatutupad ang basic health at community quarantine protocol.

Hindi lingid sa Pangulo ang mga napaulat na pool party sa Quezon City at tupada sa isang lugar na malaking panganib sa COVID contamination kung saan hindi aniya nakakatulong sa gobyerno ang mga opisyal ng barangay na pinangyarihan ng mga aktibidad.

Sinabi ng Pangulo na malaki ang respeto niya sa mga barangay captain subalit kung hindi ginagawa ang kanilang tungkulin ay dapat lamang na ipataw ang tamang aksiyon.

Binilinan ni Pangulong Duterte ang mga pulis na huwag matakot arestuhin ang mga pabayang barangay captain dahil mayroong batas na obligasyon ng mga barangay captain na ipatupad ang batas sa kanyang nasasakupan.

“It’s a valid one. Huwag kayong matakot na mag-aresto ng barangay captain. There is a law which says the barangay captain being a person in authority must enforce the law within his jurisdiction,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)