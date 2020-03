Duterte sa mga Pinoy: Sa bahay lang kayo, ‘wag matigas ang ulo!

Pinagsabihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na sumunod sa patakaran ng mga opisyal at huwag maging pasaway sa ipinatutupad na enhanced community quarantine sa buong Luzon.

Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa kanyang mensahe sa bayan nitong Martes ng gabi.

Sinabi ng Pangulo na mahalagang makipagtulungan ang publiko sa mga lokal na opisyal at sumunod sa mga itinakdang panuntunan ng national government kaugnay sa paghihigpit para hindi malagay sa peligrong hatid ng coronavirus disease 2019.

” I repeat: Stay at home. Huwag matigas ang ulo. I now call on every Filipino to participate in this war by following the guidelines set by the national government and your local officials,” anang Pangulo.

Sa kabila ng ipinairal na curfew sa Luzon, mayroon pa rin umanong ilang pasaway at lumalabas pa rin sa kanilang bahay kahit mahigpit na ipinag-utos na huwag lumabas ng bahay.

Nanawagan na rin si Pangulong Duterte sa mga pangunahing ahensiya ng pamahalaan na bilisan ang paghahatid ng medical supplies at mga medical equipment sa mga hospital.

Kailangan aniyang tiyaking walang magiging aberya sa proseso para walang masayang na panahon lalo na ngayong higit na kailangan ang mga ito para sa kaligtasan ng mga Pilipino.

“I also call on relevant agencies to ensure the speedy delivery of basic medical supplies and equipment to health facilities. Everything must go smoothly to make sure that we do not waste time,” dagdag pa ng Pangulo.(Aileen Taliping)