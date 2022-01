Duterte sa mga natokhang: Kahit patayin, ikulong hindi ako magso-sorry

Walang plano si Pangulong Rodrigo Duterte na humingi ng dispensa sa mga nasagasaan ng kanyang kampanya kontra ilegal na droga.

Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng pangulo na kahit ipakulong siya ay hindi siya hihingi ng tawad sa mga napatay ng tokhang na ipinatupad sa pagsisimula ng kanyang panunungkulan bilang presidente.

“I will never, never apologize for the death of those bastards. Patayin mo ako, kulungin mo ako, p***** i**… I will never apologize to…,” anang pangulo.

Isa aniya sa adhikain ng kanyang administrasyon ay linisin ang bansa sa ilegal na droga at gagawin niya ito hanggang sa huling araw ng kanyang termino.

Sinabi ng pangulo na malayo na ang narating ng peace and order sa bansa simula ipatupad ang anti-drug war dahil nabawasan ang mga krimeng may kinalaman sa ilegal na droga.

Pero binigyang-diin ng presidente na kahit kailan ay hindi niya ipinag-utos na pumatay ng mga bata kaugnay sa kanyang drug war.

Katunayan aniya, ang mga sindikato ang gumagamit sa mga bata sa kanilang drug operations at marami na ring pulis ang nalagas dahil sa kagagawan ng mga sangkot sa illegal drug trade.

“Kaya ako mayor noon nakita ko ‘yong ano nang pinaggagawa ng — sabi mga… Pero ‘yan in front of the nation, I tell you, never, never akong nag-utos na pumatay ng bata pati babae,” dagdag ng pangulo.

Hindi naman kabado si Pangulong Duterte sa plano ng ilang kandidato na buhayin ang kaso laban sa kanya kaugnay sa ipinatupad na drug war pati na ang inihaing reklamo laban sa kanya sa International Criminal Court dahil wala aniyang hurisdiksiyon ang mga puting prosecutor para litisin ito. (Aileen Taliping)