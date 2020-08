Duterte sa mga mayor, barangay chairman higpitan ang lockdown

Kinalampag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kapitan ng barangay na mahigpit na ipatupad ang quarantine at lockdown sa kanilang mga nasasakupan dahil sa pagtaas ng COVID infection sa bansa.

Sa kanyang mensahe sa bayan nitong Linggo ng gabi, sinabi ng Pangulo na nasa kamay ng mga kapitan ng barangay at alkalde ang tamang aksiyon para mapigilan ang pagkalat ng virus.

“Barangay captains, it’s time that you really work. Isauli mo sa tao yung honor na ibinibigay nila sa inyo at ibinibigay sa inyo ng tao. You work. Strictly enforce ang quarantine, lalo na yung lockdown,” anang Pangulo.

Sinabi ng Presidente na sa kanya ibinabagsak ang sisi sa mataas na kontaminasyon ng COVID-19 dahil sa hindi mapigilang paglabas ng mga tao gayong dapat mga lokal na opisyal ang magpatupad ng paghihigpit sa kani-kanilang nasasakupan.

Partikular na tinukoy ni Duterte ang Manila na maraming tao kaya maraming nahawa ng COVID-19.

Dapat aniyang kumilos agad ang mga alkalde at barangay captains para maging COVID-free ang kanilang mga lugar.

“It behooves upon the barangay captain, municipal mayor, to see to it that, kung maaari lang, kung posible lang that your barangay or munisipyo, city is COVID-free,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)