Duterte sa mga kontra pag-alis lockdown: Mga istupido! Patay tayo sa gutom

Tinawag ni Pangulong Rodrigo Duterte na istupido ang mga kritiko na pumupuna sa ginagawang pagtugon ng gobyerno sa problema sa krisis sa COVID-19.

Sa kanyang regular na mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi ay binigyang katwiran ng Pangulo kung bakit niluluwagan ang mga paghihigpit ng gobyerno dahil kailangan aniyang mabuhay at maghanapbuhay ang mga tao.

“Kayong mga critics ba na hindi na-handle ng gobyerno. Alam mo pagka-istupido talaga ninyo ,” anang Pangulo.

Binigyang-diin ng Presidente na kung hindi lalabas ng bahay ang mamamayan ay hindi kakain ang pamilya kaya dahan-dahang binubuksan ang ekonomiya.

Ang mahalaga ayon kay Pangulong Duterte ay nag-iingat ang mga tao sa pamamagitan ng pagsusuot ng face mask,face shield at pagsunod sa social distancing.

“Kung hindi sila maglabas ng bahay, can you sustain their lives while inside the house? Bakit mapigilan mo? Mapakain ba ng gobyerno ang lahat? Nobody is buying food, hindi na kikita, walang trabaho , wala lahat. Kaya napilitan lumabas,” dagdag ng Pangulo.

Kinakailangan aniyang balansehin ang paghihigpit, pag-iingat at ang posibilidad na magutom ang mamamayan.

Sinabi ni Pangulong Duterte na hangga’t walang bakuna ay nananatili ang banta ng COVID-19 sa mga Pilipino kaya mahalagang palaging sundin ang basic health protocols.(Aileen Taliping)