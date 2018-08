Duterte sa mga kapolisan nga adunay kaso: Akoy manubag ninyo

Gipakusgan ni Presidente Rodrigo Duterte ang moral sa mga polis nga nag-atubang ug mga kaso o suspensiyon ilabi kun aduna kini kalambigitan sa ilang trabaho.

Matud sa Presidente sa iyang pagtambong sa 117th Police Service Anniversary nga kun mohimo lang ang kapolisan sa ilab gimbuhaton siya ang mohatag ug abogado ug ang tabang pinansyal alang sa pamilya niini.

Nasayud ang Presidente nga nanimalos karon ang mga drug syndicates sa kapolisan nga kanunay nga midasmag sa ilang illegal operations pinaagi sa pagsang-at ug mga kaso niini.

Kung mag-atubang ug kaso ang usa ka polis otomatik nga hunongon ang iyang suweldo ug benepisyo busa magutman ang ilang pamilya.

Apan matud sa Prsidente Duterte nga dili madismaya ang kapolisantungod kay kay dili niya kini biyaan basta buhaton lang niini ang ilang trabaho.

“Just do your duty, wala kayong isipin. I will provide the lawyer for you. All you have to do is call the police office. I have a small cubicle there manned by the police and military. And that unit takes care of police and soldiers who find themselves in a fix and I will provide you the lawyer. For policemen, pag na-suspend kayo duty-connected, in all good faith it’s all work, I will pay you when you are suspended so that you can still bring money to your family,” matud sa Presidente.

Pipila na kahigayun nga gisiguro sa Presidente nga tubagon niya ang mga polis nga nakapatay og mga drug lord o galamay sa sindikato ug dili kini tugutang mabilanggo. ()