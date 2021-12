Duterte sa mga binagyo: Tumira sa trapal, natumbang puno

Iminungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nawalan ng tahanan dahil sa bagyong ‘Odette’ na gumamit muna ng tarpaulin, trapal at mga natumbang puno bilang materyales sa kanilang pansamantalang tirahan.

Ito ang hirit ni Duterte habang nilalatag pa lamang ng pamahalaan ang muling pagbangon ng mga lugar na sinalanta ng bagyo.

“Magbili ka ng trapal, the appropriate size for a family of—maybe you target, good for 6 people kasi ang trapal would protect the people from the cold,” saad ng pangulo.

“Ako na, nandiyan man ‘yan pera siguro, magbili ng ano mga trapal, kaawa ‘yang—If it can be done within 48 hours… you estimate a trapal that covers a family of 6, [for] the areas where wala pa talagang repair na magawa,” dagdag pa ni Duterte.

Bukod sa trapal, iginiit din ng pangulo ang paggamit sa mga natumbang puno bilang materyales.

“If there is a sense there, magpabili muna ako ng chainsaw… Doon nalang natin gawin iyong materials,” aniya. “Kung sino iyong may-ari ng mga land that are planted with coconut tapos natumba, ibigay mo na lang sa kapwa tao mo kasi iyong lumber doon, doon na. Kung sa Siargao, magtayo ng mini-sawmill doon, madali lang.”

Paglilinaw ni Duterte, pansamantalang tirahan lang ang kanyang iminumungkahi na gamitan ng trapal at bumagsak na puno.

“But for a temporary [shelter], iyon na lang muna… pinturahan mo to at least slow down the deterioration until iyong housing makagalaw,” wika pa ng pangulo. (Joven Delantar)