Duterte sa Human Rights: Papakulong ako basta bigyan ng 5 babae

MULING binigyang-diin ni Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang makulong kung ito ang magiging kapalit ng kanyang kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga para mabigyan ng proteksyon ang mga mamamayan.

Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa harap ng mga tropa ng pamahalaan na ginanap sa Edwin Andrews Air Base sa Zamboanga City nitong nakaraang Sabado pero sa pagkakataong ito ay inaliw pa niya ang mga sundalo sa pagsasabing basta bigyan siya ng limang babae na makakasama sa kulungan.

“Pati ‘yan gusto nila ako ipakulong. Kung bigyan ba nila ako ng limang babae kasama ko doon, ‘di… p***** i** bukas, lili­pad na ako saan ba ‘yang presohan na ‘yan,” ayon sa Pangulo.

Inihayag ito ni Pa­ngulong Duterte sa gitna ng mga patuloy na batikos sa kanyang kam­panya kontra droga at sa isinampang kaso laban sa kanya sa International Criminal Court (ICC).

“Sa droga, sinabi ko na ‘destroy’. Sabi ko noong mayor ako ng Davao, pati Presidente ako, napakabugok naman nitong mga Human Rights. I said, ‘do not des­troy my country or my city for that matter noon because I will kill you. And do not destroy the young or the youth of this land because I will kill you’,” sabi ng Pangulo.

“Kung hindi pa kayo tanga kayong mga human rights, destroying is physically dismantling a structure or killing people. Saan ka makakita dito ng drug campaign to destroy tapos wala,” pagdidiin pa ni Pangulong Duterte.

Pinayuhan din nito ang mga sundalo na sumunod lang sa kanyang kautusan na alinsunod sa batas at siya na ang bahala.

“And I should know how to protect you. Kaya sinabi ko nga, ‘Just obey my order within the legal bounds of the law and ako na ang bahala.’ Syempre ‘pag nakatutok na ang baril, kakalabitin ‘yan,” ayon pa sa kanya.