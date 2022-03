Duterte sa BIR: Marcos estate tax singilin!

Kinalampag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bureau of Internal Revenue (BIR) dahil sa kabiguang makolekta ang estate taxes sa bansa.

Sa kanyang Talk to the People, sinabi ng pangulo na malaking tulong sana sa gobyerno kung nakolekta ng BIR ang buwis sa ari-arian ng mga Pilipino.

Ito aniya ang dahilan kaya hindi nito sinuspinde ang e-sabong dahil malaki ang naiaakyat na buwis sa gobyerno hindi katulad ng nakokolekta ng BIR.

“Nandiyan ‘yong BIR, so tanungin natin ‘yang BIR bakit hanggang ngayon hindi nakolekta ‘yong estate tax,” anang pangulo.

Hindi aniya kailangang ipaalala ng Malacañang kung ano ang dapat gawin ng BIR sa mga kinokolektang buwis.

Isa sa mainit na ibinabato ngayon kay presidential candidate Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos ay ang hindi nabayarang estate tax sa gobyerno ng pamilya nito na lumobo na umano sa P203 billion.

Samantala sa press briefing sa Palasyo kahapon ay sinabi ni acting presidential spokesperson Martin Andanar na ang pahayag ni Duterte hinggil sa estate tax ay para sa lahat.

“The President only reminded the BIR to act on its mandate and that is to collect taxes… hindi lang sa kung sinong politiko o personalidad. Dapat sa lahat ng ‘di nagbabayad ay habulin ng BIR sapagkat kaila­ngan ng karagdagang pondo ang ating national go­vernment,” depensa ni Andanar. (Aileen Taliping)