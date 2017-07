Duterte-Robredo umariba ang approval ratings

Pumalo sa 82% ang approval rating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pinakahuling survey ng Pulse Asia na isinagawa noong Hunyo.

Si Pangulong Duterte ang itinuturing na “most appreciated government official” ayon sa survey.

Ang nationwide poll ay hinugot mula sa 1,200 representative adults (18 anyos pataas) at may ± 3 percent error margin para sa 95 percent confidence level.

Sa 1,200 respondents, 13 porsiyento ang “undecided” sa performance ni Duterte habang limang porsiyento ang “disapproved”.

Isinagawa ang survey mula Hunyo 24 hanggang Hunyo 29 o isang buwan matapos ideklara ng Pangulo ang martial law sa Mindanao.

Batay sa geographic locations, 80% ang iskor ni Duterte sa National Capital Region (NCR); 75% sa Luzon at 95% sa Mindanao.

Bumaba ng dalawang porsiyento ang approval ratings ni Duterte sa Visayas kung saan nakakuha ito ng 84% mula sa dating 86% noong Marso.

Sa demographic classes, nakaiskor ang Pangulo ng 84% mula sa Class E habang 82% sa Class D.

Mula sa 86% noong Marso, bumaba ng pitong porsiyento ang approval rating ni Duterte sa Class A,B,C.

VP Robredo umarangkada





Pinasalamatan naman ni Vice President Leni Robredo sa mataas na tiwala sa kanya ng publiko.

“We are grateful for and humbled by the continued trust given to us by our fellow Filipinos,” mensahe ni Robredo kasunod ng resulta ng survey ng Pulse Asia noong Hunyo 24-29 kung saan tumaas ang approval at trust rating nito.

Mula sa +56%, tumaas ito ng 4% noong Hunyo kaya umaaabot ito sa 60%, habang ang kanyang performance rating ay pumalo sa 61% mula sa dating 58%.

Lalong ginagahanan umano si Robredo na sipagan pa ng husto ang trabaho upang mas maraming mamamayan ang maabot at matulungan ng kanyang mga programa.

Pumalo rin sa 62% ang approval rating ni Senate President Aquilino Pimentel III; 43% si House Speaker Pantaleon Alvarez; at 48% kay Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno.