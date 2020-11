Duterte, Robredo: Tularan tapang ni Bonifacio

Sa panahon ng pandemyang coronavirus, dapat isadiwa ng bawat Pilipino ang tapang ng bayani na si Andres Bonifacio.

Pareho itong panawagan nina Pangulong Rodrigo Duterte at Bise Presidente Leni Robredo sa ika-157 birth anniversary ng nagtatag ng Kataastaasan, Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o Katipunan.

“His love of country, which arose our ancestors to fight for our freedom and secure our right of place in the community of nations is very vital,” wika ni Duterte sa isang taped speech na inere kaninang umaga, Nobyembre 30, sa wreath-laying ceremony sa Bonifacio Monument sa Caloocan City.

“Now, more than ever, as we overcome the challenges of COVID 19 pandemic, as we remember his life and deeds, may the values he fought for inspire us all to become worthy heirs of the just, progressive, and inclusive society that he envisioned more than a century ago.”

“Fuelled by Bonifacio’s extraordinary courage and determination, let us surmount the many challenges ahead and secure a much better and brighter future for every Filipino,” aniya pa.

Punto naman ni Robredo, pinakita ni Bonifacio ang kanyang tapang na hindi pakitang-tao, kundi tapang na nakaugat sa pagmamahal sa kapwa Pilipino.

“Sa araw na ito, tinatawag tayong isadiwa ang tapang ni Bonifacio sa anumang paraan, sa bawat pagkakataon, sa maliit o malaki mang bagay—sa paghahatid man ng tulong sa kababayang nasalanta, sa pagsunod sa mga patakaran para mapanatiling ligtas ang kapwa ngayong may pandemya, o sa paninindigan laban sa anumang kapabayaan o pang-aapi,” wika ng Bise sa isang pahayag.

“Hindi pakitang-tao ang tapang na ito. Ito ang tapang na hindi basta-basta tumitiklop dahil mahirap ang landas na hinaharap. Nakaugat ito sa pagmamahal sa kapwa Pilipino; sa paninindigan na wala dapat naaapi o napapabayaan sa lipunan; sa paniniwalang lahat tayo may karapatang mangarap at kakayahang magpanday ng mas magandang buhay sa bayang mas patas, mas malaya, at mas makatao.”

“Sa pagsalubong natin sa mga hamon ng ating panahon at sa pagsulong natin sa hinaharap, patuloy sanang maging gabay at huwaran ang buhay at tapang ni Andres Bonifacio,” saad pa niya. (Riley Cea)