Duterte, Robredo sabong sa #NasaanAngPangulo

Sumabog si Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy na batikos na inaani sa oposisyon nitong panahon ng pananalasa ng bagyong Ulysses dahilan para puntiryahin nito si Vice President Leni Robredo.

Sa mensahe sa bayan ni Duterte ay binakbakan nito si Robredo dahil pakana umano nito at palitawing wala ito noong kasagsagan ng bagyong Ulysses.

Iginiit ng Pangulo na nagsinungaling si VP Leni dahil dumadalo ito noon ng virtual meeting ng Association of South East Asian Nation (ASEAN summit.

“She made a blunder, a big one and she practically cally lied making her incapable of truth. Alam mo yug pakana niya na wala ako sa bagyo. I where, I was attending a summit –ASEAN summit,” anang Pangulo.

Ipinagkibit- balikat naman ni Robredo ang mga patutsada ni Duterte.

Sinabi pa nito na kahit ano pa sabihin ni Duterte ay alam ng taumbayan na nagtatrabaho siya, nakikita at nasa field.

Hindi rin ininda ni Robredo ang banta ni Duterte na papahirapan ito sa 2022 presidential elections.

Nagpaliwanag rin si Robredo

sa sabing ‘dishonest person” ito nang tanungin umano nito kung nasaan siya noong panahaon ng bagyo.

Giit ni Robredo, wala siyang binabanggit na ganun kahit iresearch pa umano ang mga interview, posts at live social media niya.

Kasabay nito ay pinayuhan nito ang Pangulo na mag-imbestiga sa mga gabinete kung sino ang nagbibigay ng fake news para magalit siya kahit mali impormasyon.

Naniniwala rin si Robredo na ang mga “bulong brigade” ng Pangulo ang nagbibigay ng maling impormasyon sa kanya kayat nagkakabangaan sila o sinuman na ayaw ng mga “bulong brigade” na natatakot mawalan ng kapangyarihan.(Aileen Taliping/Kiko Cueto)