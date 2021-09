Duterte pumusta na walang pupuntahan imbestigasyon ni Gordon

Makikipagpustahan si Pangulong Rodrigo Duterte kung may kahahantungan ang imbestigasyon ng Senado sa isyu ng biniling medical equiment ng gobyerno para sa COVID-19.

Sinabi ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa National Convention sa Pampanga noong Miyerkoles na puro pag-iingay lamang ang ginagawa ni Senador Dick Gordon na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Commitee na nag-iimbestiga sa mga biniling gamit ng Department of Health (DOH).

Ayon sa Pangulo, walang nilabag na batas sa procurement ng gobyerno sa personal protective equipment (PPE) at face mask at malinaw na iba ang gustong tumbukin ng mga senador para siraan ang gobyerno.

“Umiingay na naman itong si Gordon, sabihin ko sa’yo, magpupusta¬han tayo, walang mangyayari niyan,” anang pangulo.

Una aniya ay ang hindi nagamit na pondo ng DOH ang inimbestigahan pati na ang pres¬yo sa pagbili ng mga face mask at PPE hanggang sa napunta na ang isyu sa kompanyang binilhan ng mga ito.

“It basta procurement, they see something to make noise about it. Ito ‘yong opposition, ito ‘yong kalaban, ito ‘yong kalaban natin,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)