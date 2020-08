Duterte pumunta sa Jolo

Nagpasya si Pangulong Rodrigo Duterte na lumipad patungo sa Sulu nitong Linggo, Agosto 30, para makiramay at magbigay ng pugay sa mga alagad ng batas na nagbuwis ng kanilang buhay sa magkasunog na pagsabog sa Jolo.

“I’m going to Jolo. Diretso ako ngayon sa Jolo, doon sa blast site,” pahayag ng Pangulo sa ginanap na online concert para sa kanya nitong Linggo,”

“Mabigyan ko lang ang mga sandalo natin, mga sundalo ko, mga pulis ko ng importansya sa kanilang kamatayan. I’ll go there to fulfill the duty of a commander-in-chief,” ayon pa kay Pangulong Duterte.

Una nang kinondena ng Malacañang ang magkasunod na insidente ng pagsabog sa Jolo at tiniyak na magsasagawa ng malalimang imbestigasyon ang mga awtoridad hinggil sa pag-atake.

“We call on the residents of Jolo to stay vigilant and report suspicious personalities and unattended items in their areas,” sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque said.

Base sa ulat, 15 katao ang nasawi sa insidente kabilang dito ang pitong sundalo at isang pulis habang marami pa ang sugatan.

Samantala, nagpasalamat naman si Pangulong Duterte sa mga lumahok sa online concert para sa kanya.

“Maraming maraming salamat sa inyo at I hope to see you one of these days sa aking bahay. Mag salu-salo tayo ng maruya pati softdrinks, one of these days after Covid. With the grace of God, baka December magkaroon na tayo ng bakuna at mailigtas ang Pilipinas sa marahas na sakit na ito. Salamat na salamat po sa inyo and I will remember you for all time. May utang po ako sa inyo. Utang na loob. Salamat po,” pahayag ng Pangulo. (Prince Golez)