Duterte pinuri sa tagumpay ng ‘Bayanihan, Bakunahan’

Pinuri ni Speaker Lord Allan Jay Velasco si Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal ng gobyerno na nasa likod ng National Vaccination Days na mabilis na nagpataas sa bilang ng mga Pilipino na nabakunahan laban sa COVID-19.

Hinimok din ni Velasco ang mga kuwalipikado pero hindi pa nagpapabakuna na kunin ang oportunidad na madagdagan ang proteksiyon laban sa COVID-19 lalo na sa ikalawang yugto ng Bayanihan, Bakunahan sa Disyembre 15-17.

“Getting vaccinated is our best defense against the deadly coronavirus,” dagdag pa ni Velasco.

Sa isinagawang National Vaccination Days mula Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1 ay 8.01 mil­yong indibidwal ang nabakunahan.

Pinalawig pa ito ng dalawang araw at umabot sa 9.9 milyon ang nabakunahan. (Billy Begas)