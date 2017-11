Duterte pinuri ang pamilya Ayala, Aboitiz

Nakatanggap ng pa­puri mula kay Pangulong ­Rodrigo Duterte ang mga negosyanteng pamilya ng Ayala at Aboitiz, dalawa sa pinakamayamang angkan sa Pilipinas na kumokontrol sa malaking bahagi ng ekonomiya ng bansa.

Inihayag ito ng Pangu­lo sa kanyang talumpati sa Davao City kamakailan kaugnay ng paglulunsad ng partnership ng Department of Agriculture at Ayala Malls na tinawag na Tienda Farmers and Fisherfolks Outlets na layuning dalhin ang mga produkto ng mga lokal na magsasaka at mangingisda nang direkta sa mga konsyumer at hindi na dadaan pa sa mga middlemen.

“We would like to thank the corporate, the corporations who have the sense of responsibi­lity for their fellowmen,” pahayag ng Pangulo.

Binanggit ni Pangulong Duterte ang mala­king tulong na ibinigay ng mga Ayala sa bansa lalo na sa pagpapaunlad ng major financial district ng Makati City.

“Were it not for their vision to create another beautiful city which is now Makati, what could have been the developments by then? Then and now,” ayon sa Pangulo.

Ginunita rin ng Pangulo ang kanyang kabataan sa Davao City kung saan ang Davao Light and Power Company, Inc. aniya ang nagdi-distribute ng kur­yente sa mga pangunahing lugar sa nasabing rehiyon.

Pag-aari ng Aboitiz Power Corporation ang power-generation arm ng Cebu-based publicly listed na Aboitiz Equity Ventures.

“Nakita ko kung wala ang Aboitiz, paano kaya tayo ngayon and so also with the Ayala, the fa­mily…There’s no doubt about it, they are imbued with the sense of responsibility sa kapwa-tao nila,” pahayag pa ng Pangulo.