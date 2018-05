Duterte pinanood ang pagkatay sa P34.71M puslit na motorsiklo

PERSONAL na sinaksihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagdurog sa 122 smuggled na mamahaling mga motorsiklo at ilang sasakyan sa Bureau of Customs PUC Parking Area sa South Harbor, Port area Manila.

Ang mga dinurog na sasakyan ay nagkakahalaga ng P34.71 million na ipinuslit papasok sa bansa.

Sa pamamagitan ng backhoe ay dinaanan ang mga puslit na sasakyan na kinabilangan ng 112 units ng brand new Vespa Scooters, isang segunda manong BMW motorcycle at isang Harley Davidson motorcycle.

Kabilang din sa winasak ang dalawang Triumph motorcycle, isang Mitsubishi Pajero, dalawang Land Rovers at isang Volvo.

Dalawa ring puslit na sasakyan mula sa Port of Cebu ang kasabay na dinurog na kinabilangan ng Ford Ecoline E350.

Ito na ang ikatlong pagkakataon na may mga dinurog na mga smuggled car ang Bureau of Customs (BOC) para ipakitang hindi uub­ra sa administrasyon ang ginagawang smuggling ng mga sindikato at nandadaya sa kanilang mga binabayarang buwis.