Duterte pinakasikat na lider sa mundo – UAE newspaper

Kinilala ng isang pahayagan na nakabase sa United Arab Emirates (UAE) si Pangulong Rodrigo Duterte bilang pinakasikat na lider sa buong mundo.

Sa artikulo ng Gulf News nitong Oktubre 27, pinaliwanag ang mga rason kung bakit maituturing ang pangulo ng Pilipinas sa pinakakilala kumpara sa mga pinuno ng ibang bansa.

Ayon sa mga editor ng Gulf News na sina Jay Hilotin at Christian Borbon, sa kabila ng pinangdaanang hirap ng mga Pilipino dahil sa pandemya tulad ng kagutuman dulot ng COVID-19, nananatili ang tiwala ng mga ito kay Pangulong Duterte. Patunay ang pagkuha nito ng 91% trust rating sa sinagawang survey ng Pulse Asia, simula Setyembre 14 hanggang 20.

Sa gitna ng krisis pangkalusugan sa mundo, nakakuha pa umano si Duterte ng pinakamataas na approval rating, at kinumpara pa sa nakuha ni Russian President Vladimir Putin na 60% nitong Hulyo 2020, ayon naman sa Levada Center.

“It was the first major poll on Duterte conducted in the wake of the Covid-19 health and economic crisis. The results stunned his critics and analysts. For his supporters, it was an affirmation that Duterte is the only leader able to steer the country in these difficult times,” ayon sa mga manunulat. (Gel Manalo)