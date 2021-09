Duterte pinagulong hustisya kay Bree Jonson

Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Justice na tiyakin ang hustisya sa nasawing painter/artist na si Bree Jonson.

Si Johnson ay natagpuang patay sa isang hotel room sa la Union noong September 22, 2021 kasama ang boyfriend na si Julian Ongpin, anak ng bilyonaryong negosyante na si Roberto Ongpin.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na may direktiba na ang Presidente para tiyaking mabigyan ng hustisya ang pagkasawi ni Jonson.

Pero hayaan aniyang magpatuloy ang imbestigasyon para matukoy kung ano ang tunay na nangyari sa biktima.

“He has instructed the criminal justice system of the country to accord the victim’s justice. Pero kinakailangan hayaan natin na magpatuloy ang imbestigasyon para malaman natin kung ano talaga ang nangyari,” ani Roque.

Si Ongpin ay itinuturing na suspect sa pagkamatay ni Joson.

Nakuhanan ng illegal na droga si Ongpin sa pinangyarihan ng insidente matapos magsiyasat ang mga otoridad. (Aileen Taliping/Prince Golez)