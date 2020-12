Duterte pinagmumura si Doc Leachon

Binuweltahan ng Malacañang si Dr. Tony Leachon at tinawag na may sariling mundo dahil sa pang-iintriga sa mga ginagawa ng gobyerno sa pagtugon sa COVID-19.

Sinabi ni National Task Force on COVID-19 at Chief Implementer Secretary Carlito Galvez na mahirap kasama si Leachon dahil iba ang tono nito sa mga ginagawa ng gobyerno.

Si Leachon ay kinuhang consultant ni Galvez sa NTF subalit sinibak dahil inuunahan umano ang Inter-Agency Task Force sa paglalabas ng impormasyon sa mga napag-usapan sa pulong.

Sinabi naman ni Presidential Spokesman Harry Roque na naiirita si Pangulo Rodrigo Duterte kay Leachon dahil sa mga pang-iintiga nito kaya ilang beses na itong namura ng Presidente sa kanyang talk to the people pero ine-edit bago i-ere para hindi ito mapahiya.

“Tatapatin ko na si Dr. Leachon. Nae-edit lang po sa talk to the people pero ang daming beses na kayong namura ng Presidente. Kasi ang sabi niya, kung ano- ano ang sinasabi mo ‘yun pala nagnanais ka lang ng posisyon sa gobyerno,” ani Roque.

Lahat aniya ng cabinet members na kasama sa regular meeting ng Pangulo ay makapagpapatunay kung makailang beses ng minura ng Presidente si Leachon.

“Next time po murahin kayo ng Presidente I will insist it will be shown to the people. Baka akalain ninyo natutuwa sa iyo ang Presidente, hindi po,” dagdag ni Roque.

Nauna rito kinuwestiyon ni Leachon ang pagbibigay preperensiya umano ng gobyerno sa mga bakunang gawa ng China kahit hindi pa sigurado ang pagiging epektibo at kung ligtas ba itong gamitin sa mga Pilipino.(Aileen Taliping)