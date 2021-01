Duterte paparusahan mga telco sa talamak na child porn

Kinalampag ng Malacañang ang National Telecommunications Commission (NTC) para aksiyonan ang kapabayaan ng internet service providers (ISP) na bantayan ang kanilang operasyon laban sa child pornography.

Sinabi ni Secretary to the Cabinet Karlo Nograles na nababahala si Pangulong Rodrigo Duterte sa ulat na pagbebenta ng mga kabataan ng kanilang mga hubad na larawan at videos sa panahon ng pandemya para makabili ng gadgets para sa kanilang online learning.

Dahil dito inatasan ng Pangulo ang NTC na patawan ang sanctions ang ISPs dahil sa kabiguang masunod ang probisyon ng Anti-Child Pornography Act.

” Nakakabahala po ang numero. From 19,000 in 2019 it has now ballooned to 47,937 in 2020. Kaya inatasan ang NTC na magpatupad ng sanctions on ISPs for failure to fulfill their duties under Republic Act 9775,” ani Nograles.

Nabigo aniya ang ISPs na ireport sa Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI) na ang kanilang pasilidad o servers ay ginagamit sa Child Pornography.

Inatasan ng Palasyo ang ISPs na mag-install ng teknolohiya para maharang o agad ma-block ang access sa child pornography. (Aileen Taliping)