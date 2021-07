Duterte pambato na VP ng mga gabinete sa 2022

Umaasa ang mga kapartido ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PDP Laban na hindi magbabago ang desisyon nitong tumakbo sa pagka-bise presidente sa 2022 elections.

Sinabi ni Secretary to the Cabinet Karlo Nograles na natutuwa sila sa administration party dahil ikinunsidera ng presidente ang kanilang resolusyon para tumakbo sa pagka-bise presidente.

Umaasa aniya sila na pagdating ng national council meeting ng PDP Laban sa July 16 ay pinal na ang desisyon ng presidente.

“Meron tayong national council mee­ting sa July 16, and hopefully by that time ay makapagdesisyon na si Pangulo, at sana nga po ‘yong magiging desisyon niya ‘yong pagtakbo bilang bise pangulo ng bansa,” ani Nograles.

Suportado din aniya ng mga miyembro ng gabinete ang plano ng pangulo sakaling maging pinal na ang desisyon nito para sa pagka-bise presidente.

Marami aniyang nakalatag na programa ang Duterte administration kontra sa gutom, kahirapan, peace and order at corruption subalit naapektuhan dahil sa COVID pandemic.

“Bilang miyembro ng gabinete, kami sa gabinete ay full support kay Presidente at alam naman po namin na medyo lahat noong plano na nailatag na namin na mga program, maganda na sana pero ginulo tayo ng COVID,” ani Nograles.

“Ang ayaw lang kasi ni Pangulo na baka lahat ng napagtagumpayan natin ay mabalewala after ‘yong term niya, so mabuti na ring nandiyan siya kasi ‘yong wisdom, experience at inputs niya as vice president ay malaking bagay po ‘yuon. Mas malaki ‘yong chances na maiarangkada natin at ma-minize natin ang mga problemang ito,’ ani Nograles. (Aileen Taliping)