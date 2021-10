Duterte paluluwalan P24B pension ng AFP, PNP

Handa nang magpaluwal ang administrasyong Duterte ng P24.7 bilyon para pambayad ng pension ng mga retiradong pulis at militar.

Nag-issue ang Department of Budget and Management (DBM) ng Special Allotment Release Order (SARO) para sa halos P24.7 bilyon pambayad sa regular na pension ng mga retiradong pulis at sundalo para sa fourth quarter ng taon.

Ayon sa datos ng DBM, ni-release nito sa central office ng Philippine National Police (PNP) ang SARO para sa P10.49 bilyong pension ng mga pulis noong September 29 at ang SARO para sa P14.17 bilyong pension ng mga sundalo sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at mga support units nito.

Ang SARO na ni-release ng DBM ay base sa request ng mga ahensiya ng may kasamang listahan ng mga pensyonado at iba pang mga requirements.

Lumaki ang pensiyong binabayaran sa mga pulis at sundalo nang pinataasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang mga sweldo.

Mahalaga ang papel ng mga pulis sa drug war ni Pangulong Duterte.

Nauna nang nagbabala si Albay Rep. Joey Salceda, chairman ng House Committee on ways and means, na mababangkarote ang pamahalaan sa pension ng mga pulis at sundalo. Hindi tulad ng pension ng mga government worker sa Government Service Insurance System o mga private sector workers sa Social Security System, walang kontribusyon ang mga pulis at sundalo sa pension na kanilang tatanggapin.

Sa pag-aaral ni Salceda, kakailanganin ng pamahalaan ng P9.6 trilyon para pondohan ang pensiyon ng mga pulis at sundalo. Malapit na ito kung tutuusin sa kabuuang utang ng Pilipinas na nasa P11.64 trilyon.