Duterte niluklok na 2 bagong CA justice

Dalawang associate justice ang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte para punan ang dalawang bakante sa Court of Appeals.

Kinilala ni acting Presidential Spokesman Martin Andanar ang mga bagong mahistrado ng CA na sina John Zurbito Lee at Eleuterio Larisma Bathan.

Nagpaabot ng pagbati si Andanar sa bagong dalawang mahistrado sa kanilang bagong appointment.

“The Palace congratulates Mr. John Zurbito Lee and Mr. Eleuterio Larisma Bathan on their appointment as Associate Justices of the Court of Appeals,” ani Andanar.

Tiwala ang Malacañang na magagampanan nila Lee at Bathan ang kanilang bagong tungkulin ng patas, walang kinikilingan at may integridad.

Pinalitan sa puwesto nina Lee at Bathan sina Associate Justice Japar Diamano na itinalaga sa Korte Suprema at Associate Justice Dorothy Montejo-Gonzaga na nag-resign noong Nobyembre 2021. (Aileen Taliping)