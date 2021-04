Duterte negatibo sa COVID test

LIGTAS sa banta ng CO­VID-19 si Pangulong Rodrigo Duterte batay sa kanyang huling swab test na negatibo ang resulta.

Ito ang inihayag ni Senador Bong Go matapos kumalat ang tsismis na nagkaroon ito ng mild stroke.

Sinabi ng senador na huling swab test ng Presidente noong Holy Week at walang indikasyong nahagip ito ng COVID-19.

“Regular naman pong nagpapa-swab test si Pa­ngulong Duterte at so far naman po awa ng Diyos negatibo naman po kung pagbabasehan ‘yong last swab test,” ani Go.

Sinabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Secretary Salvador Pane­lo na abala si Pangulong Duterte sa kanyang trabaho sa Bahay Pagbabago na nasa loob ng Presidential Security Group (PSG) compound.

“Nandiyan siya sa Bahay Pagbabago nagtatrabaho. Nailabas na naman ‘yong picture na nagtatrabaho siya. Eh alam mo naman ‘yang mga ‘yan eh, wala namang magawa palagi na lang fake news ang ipinalalabas kay Presidente Duterte,” ani Panelo. (Aileen Taliping)