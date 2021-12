Duterte natakot sa Omicron

POSIBLE umanong mangailangan na naman ang pamahalaan ng malaking pondo sakaling muling tumaas ang kaso ng COVID-19 dahil sa paglusot sa bansa ng Omicron variant.

Inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na kinakabahan siya dahil kailangang maglaan na naman ng pondo ang pamahalaan kung kasing-­bagsik ng Omicron variant ang mga nauna pang variant na tumama sa bansa tulad ng Delta.

“Kung it would be as bad as the previous viruses na nandito, med­yo natatakot lang ako. You know, somehow kinakabahan ako,” ani Duterte.

Nauna nang inihayag ng Department of Health (DOH) na tatlong kaso na ng Omicron variant ang naitala sa bansa.

Inamin ng Chief Executive na paubos na ang pera ng Pilipinas at gumagawa lang sila ng mga remed­yo para matugunan ang pa­ngangailangan ng mga biktima ng bagyong ‘Odette’, kasama na ang rehabilitasyon ng mga nasirang istraktura sa mga lugar na hinagupit ng bagyo.

Dagdag ng Pangulo, winalis na rin nila kung ano pa ang matitira sa pondo ng pamahalaan para maubos ito upang makakuha ng karagdagang pondo mula sa 2022 budget.

“Ang problema lang far and between the days that’s coming our way, celebration and all, baka nga makalusot talaga ‘yang Omicron as earlier than expected,” giit ng Pa­ngulo.

Aniya pa, bukod sa peligro sa kalusugan ng mga tao ay ikinatatakot niya rin na posible na namang gumastos ng malaki ang gobyerno para labanan ang hamon ng bagong variant. (Mia Billones/Prince Golez)