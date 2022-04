Duterte narindi sa dami ng e-sabong adik

Handa si Pangulong Rodrigo Duterte na ipatigil ang operasyon ng e-sabong kapag napatunayang talamak na sa pagkalulong ang mga Pilipino sa naturang sugal.

Sinabi ng Pangulo sa dinaluhang aktibidad sa Lapu-Lapu City, Cebu noong Huwebes na nakakatanggap siya ng mga impormasyon na may nagsasangla na ng bahay dahil sa e-sabong at pati mga estudyante natuto na rin magsugal.

Kapag napatunayan aniya na totoo ang mga nakarating na impormasyon sa kanya ay ipapatigil niya ang e-sabong.

“I don’t know if it’s true and I don’t know if it’s really something which is –marami ng mga Pilipino ngayon ang naubusan ng — iprenda `yong bahay, mga estudyante nagsali na kasi. Pero kung totoo `yan, before I go parahin ko,” pahayag ng Pangulo.

Kailangan aniyang pag-aralan kung totoo o hindi dahil magiging mabigat na problema ito para sa mga Pilipino.

Sinabi ni Pangulong Duterte na pati mga asawa umano ay sumasali na sa talpak kaya dapat na pag-aralan at kapag may basehan ang mga impormasyon ay ipatitigl niya to ang operasyon ng e-sabong bago siya umalis sa puwesto.

“Pati daw `yong mga asawa magpusta, ganoon. Ah tingnan ko, sabi ko pag-aralan muna natin then kung totoo `yan, hintuin ko `yan kung ang problema ibigay lang, ganoon-ganoon na,” dagdag ng Pangulo.

Nauna rito, inihayag ni Pangulong Duterte na malaking halaga ng pera ang inaakyat ng e-sabong sa gobyerno sa kanilang binabayarang buwis na malaking tulong para tustusan ang mga gastusin ng pamahalaan kaya hinayaan niyang magpatuloy ang operasyon ng naturang sugal.

“Ang e-sabong is giving us P640 million a month. Saan tayo magkuha ng pera ngayon? Naubos man sa COVID lahat. We are short of funds. Kaya sabi ko ipatuloy ‘yang e-sabong,” sabi ng Pangulo. (Aileen Taliping/Prince Golez)