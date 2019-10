Duterte naospital kaniadto tungod sa hazing

Direktang miingon si Presidente Rodrigo Duterte nga dili mawagtang ang hazing.

Matud sa Presidente nga bisan nga adunay balaod nga nagdili niini, dili gayud mawagtang ang hazing.

Giangkon niya nga tulo ka adlaw siyang naadmit sa tambalanan tungod sa “massive hematoma” nga miresulta sa iyang giagiang hazing.

“I was hospitalized for three days, massive hematoma, then at one time in our… ako, si Justice Buji Santos ng Supreme Court, tsaka si Bambet Mendoza another classmate of mine, we wrote our fraternity and ask earnestly to go away with the physical… wala rin… hindi mo talaga maalis ‘yan,” matud sa Presidente.

“Hindi mo talaga matanggal ‘yan. Unless you ban fraternity for all time. Make it criminal offense by joining a fraternity but that would raise so many constitutional issue. Hindi mo talaga mapigilan ‘yan,” dugang pa niya. (Jess Campos)